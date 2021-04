Da oggi è possibile richiedere il bonus cultura da 500 Euro: ecco come

Come noto, il Governo ha rinnovato il bonus cultura 2021 per i neo diciottenni e come stabilito dal decreto attuativo, da oggi 1 Aprile 2021 è possibile presentare la richiesta.

Basta semplicemente collegarsi al sito 18app e cliccare sul tasto "Registrati o Accedi". La richiesta deve essere presentata tramite le credenziali SPID, il Sistema per l'Identità Digitale che è sempre più centrale nell'accesso ai servizi della pubblica amministrazione.

La richiesta può essere presentata entro il 31 Agosto 2021, mentre i buoni da 500 Euro potranno essere spesi fino al 28 Febbraio 2022 esclusivamente su acquisti a sfondo culturale, tra cui troviamo biglietti per i cinema, concerti, eventi, libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro, danza, formazione e musica.

Nel momento in cui stiamo scrivendo l'accesso al sito è abbastanza rallentato, probabilmente anche a causa dell'elevato traffico. Il Bonus Cultura 2021 è rivolto esclusivamente ai neo diciottenni nati nel 2002.

L'iniziativa è stata promossa anche dallo scrittore Stephen King, il quale tramite il proprio account ufficiale Twitter ha definito l'idea degna di un paese civile.

Se siete diciottenni e non disponete ancora di uno SPID, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega nello specifico come fare per ottenerlo. Sul sito web dell'iniziativa comunque sono presenti tutte le informazioni del caso.