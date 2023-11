Da oggi è possibile usare l'app PayPal per effettuare i pagamenti PagoPA

Con un comunicato stampa in cui ha annunciato che in Italia ha raggiunto i 10 milioni di account attivi, PayPal ha comunicato che consentirà il pagamento delle fatture della pubblica amministrazione attraverso una nuova funzionalità inclusa nell’app che prevede la scansione del QR Code.

La nuova funzionalità è possibile grazie alla collaborazione tra PayPal e Mooney. I pagamenti pagoPA sull’app di PayPal possono essere effettuati scansionando il QR Code presente su un documento fisico o digitale e quindi selezionando il metodo di pagamento predefinito: saldo, conto corrente bancario o carta di credito associata a PayPal. Dopo l’elaborazione del pagamento, l’utente riceverà una notifica di conferma ed una ricevuta digitale inviata all’indirizzo email associato.

"L'annuncio di oggi è molto più di una semplice funzionalità aggiunta alla nostra app, è il risultato di un continuo ascolto delle esigenze dei nostri clienti quando si tratta di facilità d'uso, mettendo la loro sicurezza al primo posto – commenta Maria Teresa Minotti, Senior Director, PayPal Italia – Abbiamo osservato da vicino quanto positivamente siano state adottate le nostre soluzioni in Italia e credo che questa funzionalità consentirà maggior comodità e sicurezza, anche a chi sta muovendo i primi passi nei pagamenti online".

"La scelta di un leader mondiale come PayPal di collaborare con Mooney è la dimostrazione del primato tecnologico raggiunto dal nostro Gruppo che oggi propone diverse soluzioni su misura per i clienti che vogliono offrire servizi di pagamento all'avanguardia, sicuri, comodi e caratterizzati da elevata flessibilità – commenta Stefania Gentile, Amministratore Delegato Mooney – Un costante orientamento all'innovazione unito alla grande esperienza maturata nel mercato di riferimento permettono a Mooney di soddisfare molteplici esigenze in un settore altamente complesso, in continua evoluzione e che presenta notevoli margini di crescita".

La notizia arriva a qualche mese dalla partnership tra PayPal e Ticketmaster per effettuare il pagamento dei biglietti dei concerti a rate.