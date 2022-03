Oggi un razzo di tre tonnellate 'sconosciuto' si schianterà sulla Luna

Così come vi abbiamo ampiamente raccontato, oggi un razzo di tre tonnellate si schianterà sul lato opposto della Luna verso le ore 13:25. Purtroppo non potremmo vedere direttamente l'evento, ma successivamente il Lunar Reconnaissance Orbiter della NASA cercherà il cratere che si è creato sul nostro satellite.

La nuova voragine, suggerisce Scientific American, sarà vicina al cratere Hertzsprung. Questa sarà la prima collisione non intenzionale conosciuta che coinvolge un razzo spaziale. La cosa assurda è che non sappiamo di chi sia questo pezzo di "spazzatura spaziale" che sta per schiantarsi sul nostro satellite.

Le prime stime affermavano che si trattasse di un razzo SpaceX, mentre dopo uno studio più approfondito si è scoperta un'appartenenza della Cina, precisamente il razzo Long March 3C che ha lanciato la missione Chang'e 5-T1 nell'ormai lontano 2014. Tuttavia, il paese ha negato questa conclusione.

La Cina nega che lo stadio del razzo sia loro; un'affermazione inizialmente supportata dai dati della United States Space Force, che suggerivano che l'oggetto fosse rientrato nell'atmosfera terrestre nel 2015. Recentemente, però, la stessa Space Force sembra essersi contraddetta, suggerendo che in realtà il vettore Chang'e 5-T1 non abbia deorbitato.

Insomma, una storia sicuramente complicata che - per adesso - non sembra aver nessun "protagonista". Nel frattempo, quello che sappiamo con certezza è che la Luna otterrà tra pochissimo un nuovo cratere.