Oggi è San Valentino, ed ecco quali sono gli animali più romantici della Terra

Nonostante sia una festa portata avanti per mero scopo capitalistico, San Valentino è il giorno perfetto dove esprimere il proprio amore e i propri sentimenti alla persona amata. Certo, dovreste farlo tutti i giorni e non solo in questa occasione, prendendo spunto da una musa che da sempre ci ispira: la natura.

Esistono creature che da un punto di vista umano sono davvero romantiche... quale giorno migliore se non oggi per parlarne? Ad esempio le arvicole delle praterie sono animali che si accoppiano con un partner per la vita e non cercheranno un nuovo compagno se quello attuale dovesse morire. Non solo: queste creature sono anche genitori eccellenti che si prendono carico della costruzione del nido, dell'educazione dei pargoli e della loro alimentazione.

Un altro grande esempio di "amore" nel mondo animale è rappresentato dagli albatros (Diomedeidae). I maschi, oltre ad eseguire rituali di corteggiamento quando vogliono accoppiarsi, continueranno a "corteggiare" le loro compagne con movimenti specifici e danze - mantenendo viva la loro "passione" a lungo. Inoltre i pennuti costruiscono insieme il nido, si occupano delle uova e dell'allevamento dei pulcini.

Per ultimo non potevamo non citare gli elefanti, creature che oltre a non dimenticare mai (o quasi) nulla hanno delle interazioni sociali davvero profonde. I pachidermi hanno diversi gesti romantici unici per comunicare con il proprio compagno, con tanto di coccole e tocchi romantici per mostrare l'affetto ai partner. Solitamente la loro relazione dura per tutta la vita e quando intrecciano le proboscidi è segno di un forte legame tra loro.

Insomma, le persone dovrebbero imparare molte cose dagli animali.