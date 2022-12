Oggi è il Solstizio d'inverno, ecco perché è il giorno più corto dell'anno

Oggi, 21 dicembre 2022, è il Solstizio d'inverno, evento che si verifica quando uno dei poli della Terra raggiunge la sua massima inclinazione rispetto al Sole. Questo è anche considerato il "giorno più corto nell'anno" poiché nell'emisfero boreale le ore di luce saranno circa 9 ore e 7 minuti in totale.

Il fenomeno è scientificamente spiegato: è dovuto all'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre e coincide con il momento in cui il Sole si posiziona nel punto più basso. Dal nostro pianeta, infatti, è il Polo Sud che è rivolto verso la nostra stella, mentre sul nostro emisfero i raggi illuminano una superficie inferiore (mentre nel Polo Nord ci saranno 24 ore di buio).

Non per nulla la parola 'solstizio' deriva dal latino solstitium ed è composta dalla parola sol che significa "sole", e stitium - che significa "fermo". Tuttavia, sarete sorpresi di sapere che il Solstizio d'inverno, però, non è ancora arrivato, poiché cadrà esattamente alle 22:48 (ora italiana). Allo scattare di questa ora inizierà ufficialmente l'inverno astronomico, che ha che fare con il movimento della Terra attorno al Sole.

Durante lo stesso giorno, ai tempi dell'Antica Roma, si celebravano i Saturnali, una delle più popolari feste religiose in onore di Saturno. Durante il Neolitico, invece, la maggior parte del bestiame veniva macellata in modo da non dover essere nutrita durante l'inverno, quindi era quasi l'unico periodo dell'anno in cui una scorta abbondante di carne fresca era disponibile.

Nelle varie ere questo giorno è sempre stato una costante e oggi, a distanza di millenni, celebriamo un avvenimento che, nonostante faccia parte del normale ciclo della Terra, rimane comunque estremamente suggestivo.