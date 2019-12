Parte oggi il Sottocosto Rock Christmas di Trony: offerte fino al 28 Dicembre

E' ufficialmente partito oggi, presso i punti vendita di Trony, il Sottocosto Rock Christmas, il nuovo volantino della catena di distribuzione attivo solo in alcuni punti vendita e che propone un'ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

In copertina troviamo il Samsung Galaxy A40 a 199,95 Euro, 60 Euro in meno rispetto ai 259 Euro, ma tra gli smartphone in offerta troviamo anche il Galaxy Note 10+ a 999,95 Euro, mentre la versione "liscia" passa a 899,95 Euro, il 10% in men orispetto al prezzo di listino. In sconto anche iPhone 7 da 32 gigabyte, a 379 Euro.

Tra i TV, invece segnaliamo l'offerta sull'LG OLED AI ThinQ da 55 pollici a 1299 Euro, per un risparmio di 700 Euro. In sconto anche il TV Samsung Q60R, che nella variante da 65 pollici passa a 899,95 Euro, mentre il modello con diagonale da 49 pollici passa a 549,95 Euro.

In sconto ci sono anche le AirPods 2 con case di ricarica Lightning, a 139,95 Euro, mentre tra gli indossabili il Samsung Galaxy Watch da 42mm è disponibile a 249,95 Euro.

Il volantino è attivo nei punti vendita Trony in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Come sempre vi rimandiamo allo Store Locator per tutte le informazioni del caso.