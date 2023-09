Se oggi vi suona il telefono non vi preoccupate: è 'solo' un'esercitazione!

Stamattina, 12 settembre 2023, i cittadini di Campania, Marche e Friuli-Venezia Giulia riceveranno un avviso sul proprio smartphone. Non è la sveglia che avete posticipato, tranquilli: è tutta un'esercitazione!

Come stabilito dal calendario di settembre 2023 di IT-Alert, riprendono proprio il 12 settembre i test sul sistema di comunicazione della Protezione Civile, che servirà in futuro, una volta rodato, per comunicare alla popolazione eventuali stati d'emergenza.

Riprese oggi, le esercitazioni proseguiranno fino a ottobre seguendo questo calendario:

14 settembre in Piemonte, Puglia e Umbria

19 settembre in Basilicata, Lombardia e Molise

21 settembre nel Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto

26 settembre in Abruzzo, Liguria e nella Provincia Autonoma di Trento

13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

Come spiega la Protezione Civile, il calendario di IT-Alert è a scopo indicativo e potrebbe subire variazioni. A ogni modo, se doveste trovarvi una notifica misteriosa sullo smartphone intorno a mezzogiorno, ora sapete di cosa si tratta.

Indicativamente, dovreste ricevere (o aver ricevuto, se è già passato il vostro periodo di test) un allarme di tipo acustico e anche uno testuale. La modalità silenziosa del vostro smartphone potrebbe interferire con il segnale sonoro, lasciandovi però la notifica sullo smartphone.

Per saperne di più, potete fare riferimento al nostro approfondimento dedicato a IT-Alert, il sistema d'allarme pubblico italiano.