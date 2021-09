Da oggi tantissimi dispositivi Android non avranno più le app Google: quali e perché

Attenzione utenti Android: a partire da oggi, martedì 28 settembre 2021, milioni di smartphone del robottino verde non supporteranno più le applicazioni Google e, in toto, i servizi proprietari proposti dal colosso di Mountain View. L’unico modo per riottenervi accesso sarà aggiornare il sistema operativo o acquistare un nuovo dispositivo.

Questo “annuncio” giunge tramite la pagina di supporto ufficiale di Big G, nello specifico in una scheda con titolo “Accedi al tuo Account Google su Android 2.3.7 o precedenti”: “Per proteggere la sicurezza del tuo account, non puoi accedere con il tuo account Google su un dispositivo Android con Android 2.3.7 o versioni precedenti. Se esegui una delle seguenti azioni su dispositivi che eseguono Android 2.3.7 o versioni precedenti, potresti ricevere un errore di nome utente o password”.

Tra le azioni elencate figurano l’accesso a Gmail, YouTube e Google Maps; il reset alle condizioni di fabbrica dello smartphone; la rimozione dell’account Google dal dispositivo in questione e il suo successivo reinserimento, e altro ancora.

Tutto ciò potrebbe risultare irrilevante, dato che Android 2.3.7 Gingerbread e versioni precedenti risultano installati ancora oggi nello 0,2% circa degli smartphone attivi in tutto il mondo; tuttavia, essendoci oltre 3 miliardi di dispositivi Android attivi, questa percentuale ammonta dunque a circa 6 milioni di smartphone.

Una domanda che potrebbero porsi molti lettori, a questo punto, è la seguente: perché queste persone non hanno ancora cambiato telefono? Molto probabilmente si tratta di utenti che non possono permettersi aggiornamenti, oppure che non hanno la stretta necessità di passare a un altro smartphone per soddisfare le loro esigenze. Trattandosi comunque di una versione del sistema operativo di dieci anni fa, è decisamente naturale che Google decida di agire seguendo questa strada.

Sempre a proposito di Android, recentemente Google ha resettato i permessi delle app inutilizzate su miliardi di dispositivi.