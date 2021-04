Al via oggi su Twitch Silicon Valley: il nuovo appuntamento con la redazione tech!

Come ampiamente preannunciato nell'annuncio della nuova programmazione di Twitch, ogni lunedì la redazione tech di Everyeye vi terrà compagnia con "Silicon Valley", un nuovo appuntamento di un'ora in compagnia del caporedattore Alessio Ferraiuolo.

L'appuntamento è in programma alle 14:00. In un'ora parleremo delle ultime novità dal mondo della tecnologia, discutendo insieme a voi delle tendenze del momento, oltre che delle notizie più importanti. Con l'approssimarsi del keynote Apple di domani 20 Aprile, dedicheremo qualche parola a ciò che potrebbe presentare il colosso di Cupertino: si parla della nuova generazione di iPad, ma anche dei nuovi modelli di AirPods ed Apple Pencil.

Non mancherà lo "Spiegone", un momento della diretta in cui Alessio racconterà il funzionamento delle tecnologie più interessanti: su cosa si soffermerà oggi? Come sempre vi invitiamo a seguirci per scoprirlo.

Collegatevi alle ore 14 sul canale Twitch di Everyeye per iniziare questo nuovo viaggio insieme a noi.