Da oggi in vigore la nuova numerazione Sky su Digitale Terrestre

Entra in vigore da oggi, 23 Aprile, la nuova numerazione per i canali Sky su Digitale Terrestre, che si spostano tutti in area 400, dopo la posizione 455. Vediamo insieme la nuova lista.

Pacchetto Sky

455 - Sky Uno

456 - Sky Atlantic

457 - Fox

458 - National Geographic

459 - Premium Action

460 - Premium Crime

461 - Premium Joi

462 - Premium Stories

463 - Premium Cinema

464 - Premium Cinema Energy

465 - Premium Cinema Emotion

466 - Premium Cinema Comedy

Pacchetto Sky Sport

471 - Sky Sport 24 HD

472 - Sky Sport Uno HD

481 - Sky Sport 24

482 - Sky Sport Uno

486 - Sky Sport

Il canale 486 sarà attivo solo in caso di Champions League, Europa League e MotoGP.

Pacchetto Sky Calcio

471 - Sky Sport 24 HD

473 - Sky Sport Serie A HD

481 - Sky Sport 24

483 - Sky Sport Serie A

484 - Sky Sport

485 - Sky Sport

486 - Sky Sport

Il canale 486 sarà attivo anche in caso di Serie A.

L'esigenza di spostare tutti i canali dell'offerta Sky su Digitale Terrestre in Area 400 è da ricercare in un maggiore ordine e facilità per gli utenti. In questo modo la Pay TV consente agli utenti di sfogliare la propria guida TV più facilmente, e di accedere quindi ai canali senza fare grossi spostamenti.

Per tutte le info sull'offerta Sky per digitale terrestre vi rimandiamo al sito sky.it/digitaleterrestre.