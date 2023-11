Ok agli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili: in Italia ne esiste già una

Che rapporto hanno i cittadini italiani con l'energia? Da oggi sicuramente meglio rispetto al passato: da Bruxelles è arrivato il via libera all'incentivo per le Comunità Energetiche Rinnovabili e nel nostro Paese ne esiste già una.

La Commissione Europea ha dato il via libera al decreto italiano di "incentivazione alla diffusione dell'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili". Secondo il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, "Siamo di fronte a una svolta, a una nuova fase storica nel rapporto tra cittadini ed energia. Ora le Comunità energetiche rinnovabili potranno diventare una realtà diffusa nel Paese, sviluppando le fonti rinnovabili e rendendo finalmente il territorio protagonista del futuro energetico nazionale. Grazie alle Comunità energetiche, infatti, ciascun cittadino potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile e averne i benefici economici derivanti dall’autoconsumo, pur non disponendo direttamente degli spazi necessari alla realizzazione degli impianti FER".

Il decreto si sviluppa in due modi: da una parte abbiamo una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa, dall'altra un contributo a fondo perduto. La potenza finanziabile è pari a 5 GW complessivi, con un limite temporale a fine 2027. Per le Comunità realizzate nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti ci sarà inoltre un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Da oggi in poi ci sarà sicuramente una corsa alla creazione di nuove Comunità Energetiche, una però esiste già in Italia ed è già funzionante.

Realizzata da Octopus Energy, la nuova compagnia che punta su energia pulita a prezzi trasparenti che vi permette anche di ricaricare l'auto elettrica con l'app Electroverse, la prima comunità energetica rinnovabile è disponibile ad Ascoli Piceno. L'iscrizione al Solar Club in questione è del tutto gratuita, a oggi è un parco fotovoltaico in grado di alimentare circa 80 case e un'azienda di medie dimensioni, l'obiettivo di Octopus Energy però è quello di espandersi in tutta Italia grazie a un investimento già approvato di circa 5 milioni di euro. Grazie ai Solar Club, la società della piovra viola punta ad aumentare la produzione di energia rinnovabile nel nostro Paese, inoltre vuole sensibilizzare e premiare i consumatori attraverso l'erogazione degli incentivi statali. Le CER possono anche ridurre la necessità di investimenti costosi in infrastrutture di rete, poiché l'energia viene prodotta e utilizzata localmente. Un primo passo verso un futuro sempre più sostenibile e condiviso.