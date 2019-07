Gli olandesi anticipano Elon Musk: creato il primo sistema Hyperloop europeo funzionante

Sono ormai anni che Elon Musk promette di portare Hyperloop, il "treno" del futuro, in Europa, ma al momento l'imprenditore non è ancora riuscito a raggiungere il suo obiettivo. Ebbene, ora possiamo dire che Musk è stato superato, visto che una startup olandese ha realizzato il primo sistema Hyperloop europeo funzionante.

Infatti, come riportato anche dal Business Insider, i ragazzi dell'azienda Hardt sono riusciti nell'ardua impresa di mettere in funzione una pista di prova dalla lunghezza di 30 metri nella città di Delft, in Olanda. In particolare, la startup ha pubblicato un comunicato stampa in cui afferma che è già in grado di testare i moduli di trasporto dei passeggeri e tutti gli elementi necessari al funzionamento di un sistema Hyperloop. Insomma, Hardt ha anticipato Elon Musk e la sua The Boring Company nel realizzare il primo sistema Hyperloop funzionante per quanto riguarda il suolo europeo.

Le ambizioni della startup olandese vanno però ovviamente ben oltre alla semplice realizzazione di un sistema Hyperloop "di prova" prima di Musk: Hardt vuole coprire l'Europa con Hyperloop per un totale di 10.000 chilometri. Nel frattempo, il prossimo passo sarà realizzare un tunnel di prova di 3 chilometri entro il 2021, che verrà chiamato European Hyperloop Center. La prima linea commerciale dovrebbe invece arrivare entro il 2028. I piani sono quelli di coprire il tratto di 480 chilometri tra Francoforte e Amsterdam. Le stime dicono che questa tratta potrebbe richiedere meno di un'ora di viaggio con Hyperloop.