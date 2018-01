OLED Canyon: LG unisce insieme 246 schermi OLED curvi

E' un istallazione unica, strabiliante e coinvolgente.ha creato un'installazione davvero particolare aldi Las Vegas, si chiama:

E’ un istallazione composta da 246 display OLED disposti lungo 27 metri in una configurazione concava e convessa. Nello specifico, i display OLED utilizzati sono i Signage 55F5C, capaci di flettersi per adattarsi a varie tipologie di installazione. 90 dei display sono stati installati in modo da risultare concavi, mentre i restanti 156 risultano convessi.

I fortunati visitatori possono addentrarsi nel OLED Canyon accolti da un filmato di due minuti e mezzo che raffigura meraviglie naturali come una foresta, un ghiacciaio, una cascata, una tormenta e molti altri. Un esperienza che viene ulteriormente arricchita dall'audio coinvolgente firmato Dolby Atmos, che è anche incluso nei televisori LG OLED 2018 per il mercato consumer.