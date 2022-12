L'OLED Flex di Corsair sta arrivando: non costerà poco, ma meno del previsto!

Ricordate lo schermo OLED flessibile annunciato da Corsair? Potete finalmente iniziare a scaldare il mouse per far partire il vostro preorder, se siete tra gli appassionati che non vedono l'ora di abbracciare questa tecnologia.

Corsair farà presto partire le prenotazioni per il suo Xeneon Flex OLED, con specifiche da top di gamma e un prezzo tutto sommato giusto per ciò che offre in termini di innovazione ed esclusività.

Il pannello OLED flessibile utilizza la tecnologia LG W-OLED e ha una diagonale da 45 pollici. È un monitor super ultrawide con risoluzione 1440p e frequenza di aggiornamento da 240 Hz, con pieno supporto a G-Sync e FreeSync Premium.

Quanto al suo comportamento in-game, Corsair ha annunciato che i tempi di risposta sono di 0,03 ms e il tempo on/off dei pixel è pari a 0,01 ms.

La luminosità di picco del display Xeneon Flex OLED è di ben 1.000 nit, più del doppio di gran parte dei monitor in circolazione anche con altre tecnologie, mentre il nero infinito consente di ottenere un rapporto di contrasto di 1.350.000:1.

Il prezzo di tutto ciò sarà di 1.999 dollari e i preorder saranno disponibili dal 15 dicembre 2022. Il conto alla rovescia è attivo e potete già registrarvi sulla landing page del prodotto per essere avvisati all'apertura degli ordini.