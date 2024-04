Un OLED LG da 55' a questo prezzo è davvero IMPERDIBILE: veloci!

Servono meno di 900€, oggi, per accaparrarvi uno dei migliori pannelli OLED entry level sul mercato. Con 55" di diagonale, colori vividi e neri profondissimi, state certi che potrete godere appieno di qualunque attività.

Dal gaming alla fruizione di film e serie TV, il modello in questione, LG OLED55C21LA, è pronto ad assicurarvi la massima qualità visiva e non solo. Uscito nel 2022, risulta ancora oggi uno dei migliori pannelli OLED entry level sul mercato ed è inoltre rientrato nella nostra lista dei migliori OLED dedicati al gaming. "La finestra verso un mondo più luminoso", così recita uno degli slogan presenti sul sito di LG; frase ad effetto, ma che lascia intendere quanto i coreani si siano concentrati proprio sulla luminosità del pannello, rendendolo più splendente e brillante.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

A corredo, l'ottimo processore a9 di quinta generazione, che lavora proprio nella direzione di creare immagini ancora più definite, rende questo prodotto un must have per chiunque voglia donare al proprio salotto un centro per l'intrattenimento di altissimo livello. Il software per la gestione delle impostazioni, il download delle app e quant'altro, è l'apprezzato webOS, mescolato alla ThinQ AI, l'intelligenza artificiale che vi proporrà contenuti sulla base dei vostri gusti.

