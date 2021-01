L'OLED trasparente di LG è realtà: eccolo alla prova in un sushi bar e su un letto!

Le grosse società tech durante le fiere come il CES di Las Vegas sono solite mostrare demo di prodotti e prototipi che poi raggiungeranno il mercato successivamente. Seppur in veste particolare a causa della pandemia, il CES 2021 non fa eccezione ed infatti LG ha mostrato una demo del suo pannello OLED trasparente.

In una prima demo, viene mostrato uno schermo OLED trasparente da 55 pollici montato in un sushi bar, che permette ai commensali di sfogliare il menù e godersi dei video mentre assistono alla preparazione dei pasti. A livello tecnico, si tratta di un pannello trasparente al 40%. E' possibile guardare un video della demo direttamente su Engadget.

In un altro concept, invece, lo stesso pannello viene montato all'estremità di un letto smart, per consentire di vedere video in totale comodità. Interessante notare come LG abbia sottolineato che questo schermo è dotato di altoparlanti CSO (Cinematic Sound OLED) incorporati, che non richiedono speaker esterni: basta un clic per farlo scomparire per lasciare scoperta una sola barra in grado di mostrare informazioni come l'ora e le condizioni meteorologiche. L'unità in questione è montata su alcune ruote, che la rendono facile da muovere. Il video è disponibile su The Verge.

Al CES 2021, LG ha anche mostrato i nuovi OLED da 42 pollici e mini led QNED.



Aggiornamento - Come indicato dai colleghi di The Verge, il display non dovrebbe supportare il CSO.