OLED e VRR vanno in conflitto: colori sbiaditi e flickering, ma non si può risolvere

Di recente abbiamo parlato su queste pagine della tecnologia HDMI VRR, spiegandone il funzionamento anche attraverso un video, come quello che trovate in apertura di notizia. Direttamente dalla newsletter pubblicata dall’OLED Association, però, arrivano delle importanti indicazioni su alcune problematiche riscontrate sui TV OLED di LG.

La newsletter, citando Forbes, sostiene che il Variable Refresh Rate (VRR) dei TV OLED 2019 e 2020 di LG rende le aree scure dei giochi più grigie e sbiadite rispetto a quanto avviene con il VRR disattivato. Questo comporta anche una minore stabilità delle immagini (flickering), visibile soprattutto nelle parti più scure: nella newsletter viene posto l’esempio di Gears 5.

Secondo LG, la causa sarebbe da ricercare nel pannello OLED e nella sua elettronica. Il produttore ha spiegato che i TV OLED sfruttano una curva gamma ottimizzata per i 120Hz, ma il VRR, per funzionare a dovere, fa variare il refresh rate per adattarlo ai frame generati dalla sorgente. Questo causa una discrepanza tra la curva gamma e il refresh rate stesso, che si traduce in un aumento dei livelli di nero e nella comparsa del flickering, che si verifica in modo più evidente quando il refresh rate scende a livelli molto bassi.

Secondo l’OLED Association, LG potrebbe risolvere questo problema attraverso un aggiornamento, che potrebbe introdurre curve gamma ottimizzate per refresh rate inferiori, resta però da capire se questa procedura è fattibile con l'elettronica attuale montata sui TV OLED, che potrebbe non prevedere uno scenario di questo tipo.

Nella newsletter l’OLED Association si sofferma su LG, ma il bug dovrebbe valere per ogni pannello OLED attualmente presente sul mercato, essendo tutti prodotti da LG.