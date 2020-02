La prima Olimpiade della storia consisteva in un'unica gara

I primi Giochi Olimpici risalgono al 776 a.C. e si svolsero a Olimpia, in Grecia, città da cui presero il nome. L'unica gara all'epoca consisteva in una corsa di velocità. Successivamente, si aggiunsero ai Giochi altri sport come il pugilato, la lotta e il pentathlon.

Nell'antica Grecia, l'inizio delle Olimpiadi comportava la cosiddetta "tregua sacra", ovvero una pausa dai conflitti eventualmente in corso tra due città.

Le prime Olimpiadi dell'era moderna, nate dall'idea del barone Pierre de Coubertin, furono disputate ad Atene, proprio in omaggio alla cultura della Grecia classica, nel 1896, e si disputano di norma ogni quattro anni. La prossima, Tokyo 2020, sarà la XXXII Olimpiade dell'era moderna ed è in programma dal 24 luglio al 9 agosto.