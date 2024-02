Durante le Olimpiadi di Berlino del 1936 due paesi scoprirono di avere la stessa bandiera

Le Olimpiadi di Berlino del 1936 oggi vengono ricordate soprattutto per essere state lo strumento di propaganda del partito Nazional socialista di Adolf Hitler, ma durante quell'evento estivo avvennero molte curiosità storiche, tra cui alcune davvero surreali e bizzarre.

Fu infatti grazie alle Olimpiadi di Berlino che due paesi, posti in continenti differenti, scoprirono di star usando la stessa bandiera, suscitando lo stupore e l'ilarità generale degli stessi politici stranieri e degli organizzatori del CIO (Comitato Olimpico Internazionale), che all'epoca era ancora un'organizzazione giovane.

La bandiera ufficiale di uno stato ricordiamo essere uno dei simboli più importanti di una nazione. Non si tratta solo di uno strumento sportivo o di propaganda, con cui sostenere i propri beniamini, ma del simbolo politico d'indipendenza di un popolo che si riconosce nei suoi ideali e nella sua storia. Per questa ragione ogni nazione ne ha una propria e tutti si riconoscono nei colori della propria bandiera.

Afflitti da questa situazione, i due paesi in questione, il Liechtenstein ed Haiti, corsero subito ai ripari, inserendo degli stemmi diversi all'interno delle bandiere. Com'era stato tuttavia possibile che questi due paesi si presentarono all'Olimpiade non accorgendosi del problema?

Le ragioni sono politiche e culturali. Innanzitutto Haiti non era una nazione con cui molti paesi occidentali volevano avere a che fare. Era infatti un paese sorto nel 1804 a seguito della ribellione degli schiavi e da ex paese coloniale (oltre il 95 % della popolazione aveva sangue africano) aveva fatto di tutto per conquistarsi la sua libertà, contrastando gli invasori europei.

Il Liechtenstein inoltre non aveva mai avuto grandi relazioni internazionali al di fuori dei paesi nord americani ed europei. Essendo un piccolo paese ricco, al centro dell'Europa, non s'interessava molto di politica estera e ancor meno d'intrattenere relazioni diplomatiche con un paese composto principalmente da una popolazione dalla carnagione scura (all'epoca c'era ancora molto razzismo all'interno degli ambienti diplomatici).

Infine bisogna sottolineare come durante le olimpiadi del 1936 entrambi i paesi stessero utilizzando delle bandiere "particolari". Haiti non stava utilizzando la sua bandiera ufficiale, che aveva uno stemma, ma la sua bandiera civile, più utilizzata per eventi non governativi. Questa bandiera fu proprio quella incriminata dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) di copiare la nuova bandiera del Liechtenstein, che aveva deciso di svecchiare il suo vecchio simbolo per ragioni strettamente propagandistiche e dinastiche.

Se pensate che questo incidente diplomatico, causato dalle bandiere, oggi possa essere considerato raro, basti sapere che attualmente Ciad e Romania possiedono la stessa bandiera e che per anni Wikipedia ha diffuso la bandiera sbagliata del Vaticano, causando notevoli danni al Papa.