Olimpiadi invernali 2022: perché le persone lanciano peluche e fiori verso i pattinatori?

Le Olimpiadi Invernali 2022 sono un grande evento seguito da tutto il mondo e si stanno svolgendo attualmente a Pechino, in Cina. Se avete visto le competizioni in questi giorni, avrete sicuramente notato un dettaglio alquanto curioso: perché le persone lanciano peluche (e altri oggetti) verso i pattinatori? È un modo per ringraziare gli atleti.

Non sappiamo quando e dove sia iniziata tale usanza, ma ci sono un paio di fattori che ci aiutano a spiegare perché è così popolare. Inizialmente venivano lanciati mazzi di fiori, ma la pratica venne sconsigliata perché dopo la fine dello spettacolo sulla pista arrivano i cosiddetti "Flower Kids", dei bambini incaricati di "pulire" la pista (a proposito, sapete che nel 2100 solo una città potrà ospitare i giochi olimpici invernali?).

Piuttosto che con i fiori, con i petali che si staccano e che potrebbero portare via molto tempo, è stato consigliato dagli stessi organizzatori di gettare dei peluche (più comodi da afferrare per i bambini e sicuramente più pratici). Nel 1989 negli Stati Uniti venne perfino vietato alle arene che ospitano campionati nazionali di vendere i fiori.

Gli animali di peluche, inoltre, danno anche ai fan l'opportunità di scegliere regali che sembrano più personali. Dopo che la medaglia d'oro giapponese Yuzuru Hanyu venne vista con un porta fazzoletti di Winnie the Pooh, ad esempio, i fan della campionessa iniziarono a lanciare sulla pista numerosi pupazzi dell'orsetto Disney.

Non solo peluche: i fan hanno "regalato" ai loro campioni numerosi oggetti, come maglioni di lana, scatole di pizza e perfino lingerie. A proposito, qual è l'origine delle olimpiadi invernali? Scopriamola insieme.