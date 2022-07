Olimpiadi di Londra del 1948: come si riprende lo sport dopo due Guerre mondiali

Il 29 luglio 1948, furono aperti a Wembley (Londra) i quattordicesimi giochi delle Olimpiadi moderne. Aa tenere il discorso di apertura fu Re Giorgio VI. Erano presenti all’inaugurazione anche numerosi personaggi di spicco del panorama politico internazionale, come lo Scià dell’Iran e il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

I giochi avevano attirato 6000 atleti provenienti da quasi tutte le nazioni del mondo. I giapponesi e i tedeschi furono esclusi dalle competizioni, mentre l’Unione Sovietica non volle partecipare. Già nel 1944 la Gran Bretagna avrebbe dovuto ospitare le Olimpiadi ma a causa della Seconda Guerra Mondiale i giochi vennero annullati.

All’apertura dei giochi, una fanfara fu suonata da un gruppo di trombettisti, venne issata la bandiera olimpica, 7000 piccioni furono liberati all’interno dell’arena e infine il rimbombo di 21 cannoni annunciò l’entrata della torcia olimpica nello stadio. Il braciere olimpico fu solennemente acceso dinanzi ad un cartellone che citava una famosa frase del barone De Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne, che diceva “L’importante ai Giochi Olimpici non è vincere ma partecipare”.

La Gran Bretagna era ancora segnata a seguito del secondo conflitto mondiale. Il pane razionato finì il giorno stesso dell’inizio dei giochi. Non fu possibile creare un villaggio olimpico e non c’erano soldi per creare nuovi stadi. Vennero usati luoghi logori per le gare, il nuoto si tenne a Wembley, il tiro a Bisley, lo yachting a Cowes e il canottaggio a Henley. Gli atleti furono costretti ad alloggiare nei college o in baracche e, a causa del razionamento, molti hanno dovuto munirsi di cibo autonomamente.

Gli americani dominarono le gare di nuoto e d’atletica vincendo il medagliere con 38 titoli, seguiti dalla Svezia, con 17, e Francia e Ungheria, con 9 titoli a testa. I padroni di casa vinsero solo tre medaglie d’oro.

Tra gli eventi più degni di nota citiamo la vittoria del decathlon da parte dell’americano Bob Mathias, di 17 anni, che diventò il più giovane vincitore di sempre di una medaglia d’oro nell’atletica leggera e la vittoria nei 100 metri piani di Harrison Dillard, eguagliando il record olimpico di 10,3 secondi.

Il giamaicano Arthur Wint vinse la medaglia d’oro nei 400 metri eguagliando il record olimpico di 46,2 secondi. Grande protagonista delle gare maschili fu il fondista ceco Emil Zatopek, che vinse i 10.000 metri di almeno un intero giro, segnando un nuovo record olimpico.

Tra le imprese femminili più rinomate, è doveroso ricordare quella della schermitrice ungherese Ilona Elek che difese il suo titolo nel fioretto 12 anni dopo l’ultima olimpiade (Germania 1936). Ma la protagonista assoluta dei giochi è stata la casalinga Olandese Fanny Blankers-Koen. Vinse sia i 100 che i 200 metri piani, dominò pure gli 80 metri ad ostacoli al fotofinish e aiutò l’Olanda a vincere anche nella staffetta 4x100 metri.

Nessun’altra donna era riuscita a vincere tre eventi alla stessa olimpiade. Le sue imprese e la successiva pubblicità diedero grande risalto all’atletica leggera femminile.

Nonostante la grande crisi economica, i giochi furono considerati un successo e si conclusero il 14 agosto.