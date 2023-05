Olimpiadi, alla Rai i diritti tv fino al 2032: inclusa Milano-Cortina 2026

Rai ha annunciato di essersi aggiudicata, tramite un’offerta congiunta UER-Warner-Discovery, i diritti televisivi per la trasmissione in Italia in esclusiva free-to-air delle Olimpiadi fino al 2032 su piattaforme lineari e non lineari ed in radio.

Il bando include anche i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 (per cui vengono garantite 250 ore di trasmissioni), oltre che per quelle estive di Los Angeles 2028, Brisbane 2032 e delle Invernali non ancora assegnate del 2030.

Si tratta di un ottimo colpo per la TV di Stato, che nel suo portfolio detiene già i diritti televisivi dei Giochi di Parigi 2024, per cui verrà garantita una copertura mediatica di 360 ore in esclusiva free-to-air.

Il periodo che stiamo vivendo quindi si conferma molto ricco ed importante dal fronte dei diritti televisivi. Proprio qualche giorno fa è arrivata la notizia che Sky si è assicurata i diritti tv della Champions League fino al 2027, oltre che di Europa e Champions League.

Soprattutto, nelle scorse ore la Lega Serie A ha approvato il bando per l’assegnazione dei diritti tv: la pubblicazione è attesa nel corso delle prossime settimane e contiene delle interessanti novità anche riguardanti la possibile trasmissione in chiaro delle partite del nostro campionato di calcio. Novità dovrebbero arrivare a breve.