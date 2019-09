Le Olimpiadi di Tokyo 2020, dalla canzone ufficiale fatta da un'IA agli eSport

Dopo l'annuncio delle medaglie fatte con materiali tecnologici riciclati, torniamo a parlare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per via della partnership stretta con Intel. In particolare, l'azienda di Santa Clara sta curando tutta la parte tecnologica dall'evento, dalla canzone ufficiale fatta da un'intelligenza artificiale fino agli eSport.

In particolare, Intel sta utilizzando il 3D Athlete Tracking (3DAT), ovvero una tecnologia che si basa sull'intelligenza artificiale e sull'utilizzo di quattro telecamere, per riuscire a fornire agli spettatori informazioni più dettagliate sulle prestazioni degli atleti praticamente in tempo reale. Inoltre, la società di Santa Clara sta utilizzando la realtà virtuale per formare alcuni manager che faranno parte dello staff delle Olimpiadi. Tutto questo ovviamente in collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Non mancherà anche una connettività 5G.

Le maggiori novità tecnologiche che Intel sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono però da ricercarsi nel riconoscimento facciale NEC, che servirà per identificare più velocemente atleti e addetti ai lavori evitando possibili furti d'identità, e nell'utilizzo di un'intelligenza artificiale per la creazione della canzone ufficiale (maggiori dettagli nel video presente qui sopra). Inoltre, alcuni sport verranno anche trasmessi in modo che siano fruibili tramite visori per la realtà aumentata.

Per quanto riguarda gli eSport, l'azienda di Santa Clara ha svelato il torneo chiamato Intel World Open, che avrà inizio prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I titoli coinvolti saranno Street Fighter V di Capcom e Rocket League di Psyonix. Le qualificazioni online partiranno nei primi mesi del 2020. Successivamente, ci sarà un evento di qualificazione il 24 luglio a Katowice (Polonia), che decreterà i team che parteciperanno al torneo.