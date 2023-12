L'olio di cocco: scoperta del benessere o l'ennesima invenzione del marketing?

C’è stato un tempo in cui l’aloe vera è stata la principessa del benessere, in quanto esisteva già un re: l’olio di cocco. Infatti, questo alimento è stato pubblicizzato per i suoi benefici per la salute e utilizzato praticamente per qualsiasi cosa... Tuttavia, una ricerca suggerisce che, proprio come l’aloe vera, non è tutto oro ciò che luccica.

All’inizio di quest’anno, dei ricercatori si sono chiesti quanto fosse misericordioso questo estratto e se il consumo forsennato potesse originare problemi alla salute. Come dimostrato nei topi, l’olio di cocco può alterare l’assunzione di cibo e compromettere il normale funzionamento degli ormoni metabolici.

Inoltre, secondo alcuni studi precedenti, l’olio di cocco provocherebbe un aumento dell’infiammazione del sistema nervoso centrale, con annesso tessuto adiposo e fegato. Questo si palesa con un incremento del peso e dell’ansia.

L’autore dello studio, Marcio Alberto Torsoni, ha affermato in una dichiarazione: “I risultati suggeriscono che, sebbene il processo sia lento e silenzioso, l'integrazione di olio di cocco per lunghi periodi può portare a significative alterazioni metaboliche che contribuiscono allo sviluppo dell'obesità e delle comorbidità associate”.

Gli esperti sono giunti a questa conclusione somministrando una dose giornaliera (un cucchiaio di olio di cocco) a un gruppo di topi sani, per un periodi di otto settimane. Alla fine dell’osservazione, gli scienziati hanno constatato una repressione significativa degli ormoni insulina e leptina, fondamentali per la regolazione dei livelli di zucchero nel sangue e della sazietà.

Ma è davvero qualcosa di così eccezionale? No, non lo è. Gli acidi grassi saturi sono noti per promuovere la resistenza all’insulina e alla leptina e, indovinate un po’, l’olio di cocco fa parte di queste sostanze!