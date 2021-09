Olympus nega la partnership con Samsung per gli smartphone Galaxy S22

Lo scorso aprile su Internet si è fatta largo l’indiscrezione per cui Samsung e Olympus avrebbero collaborato per il comparto fotocamera degli smartphone Galaxy S22. Giusto nelle ultime ore, però, proprio questo rumor è stato confutato dalla stessa Olympus.

Il produttore giapponese sarebbe stato infatti contattato dai colleghi di LetsGoDigital, i quali avrebbero ottenuto come risposta un esaustivo “no” al quesito relativo alla possibile partnership con il colosso sudcoreano. D’altro canto, anche Android Authority ha richiesto commenti a Olympus: “L'unica dichiarazione ufficiale che posso darvi da parte nostra riguardo a questo è che dal nostro punto di vista non c'è niente di cui parlare o da annunciare”, ha affermato il portavoce della società nipponica.

Resta senza dubbio una certa ambiguità, specialmente se consideriamo la risposta data ad Android Authority: affermare che “non c’è nulla di cui parlare o da annunciare” lascia aperta la possibilità che le due aziende abbiano discusso tra loro in merito a tale, potenziale collaborazione. LetsGoDigital, invece, afferma che potrebbe esserci stata confusione tra i tipster in quanto il chip Exynos 2200 ora in fase di sviluppo sarebbe proprio soprannominato “Olympus”, e che OM Digital Solutions GmbH (ovvero la divisione europea e statunitense di Olympus) ha già confermato in passato che in futuro avvierà una partnership con un brand che non produce fotocamere. In altre parole, le strade sono molte e ancora tutte percorribili.

Restando nel mondo Samsung, giusto nella giornata di ieri abbiamo visto come l’azienda sudcoreana potrebbe iniziare a produrre vaccini Pfizer.