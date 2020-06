Olympus vende la divisione imaging: dopo 84 anni non produrrà più macchine fotografiche

E' la fine di un'era per il mercato delle macchine fotografiche. Olympus infatti ha annunciato la vendita della divisione imaging ad un fondo investimento, Japan Industrial Partners, che ha acquistato il ramo VAIO da Sony. Questa decisione porterà all'uscita della società giapponese dal mercato delle macchine fotografiche dopo 84 anni.

Japan Industrial Partners ha già specificato che non ha alcuna intenzione di vendere nuove fotocamere a marchio Olympus in futuro. Per i marchi OM-D e Zuiko saranno "mantenute le funzioni di ricerca e sviluppo e le funzioni a livello globale", e sarà fornita anche l'assistenza ai prodotti distribuiti da Olympus prima dell'annuncio della vendita, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. E' previsto l'arrivo di prodotti a marchio OM-D e Zuiko, quindi, ma JIP ha spiegato che nella prima fase si soffermerà sulla semplificazione del business.

La decisione era ampiamente nell'aria dopo che la divisione imaging, specializzata in fotocamere mirrorless, negli ultimi tre anni ha perso una quantità ingente di denaro. Olympus nel comunicato ha citato come ragioni della vendita il "rapido restringimento del mercato causato dall'evoluzione del mercato", che ha reso vani tutti gli sforzi di sopravvivere.

E' innegabile che una decisione di questo tipo sia destinata ad avere ripercussioni importanti sul mercato.