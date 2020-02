L'ombra del Coronavirus su iPhone 12 ed iPhone SE2: lancio a rischio?

La cancellazione del MWC 2020 ha avuto un eco mediatico importante sul mondo della tecnologia e del mobile, e sono in molti a chiedersi quale sarà l'impatto del Coronavirus su molti dei prodotti attesi nel 2020 sul mercato. Il DigiTimes in un interessante rapporto ha discusso dei piani di Apple.

Secondo quanto riferito dalla popolare testata asiatica, i fornitori taiwanesi del colosso di Cupertino si starebbero preparando per dare il via alla produzione iPhone 9, anche noto come iPhone SE2, che Apple dovrebbe lanciare già a Marzo.

Tuttavia, lo stesso rapporto afferma che il colosso di Cupertino avrebbe bloccato i viaggi degli ingegneri in Cina per assistere ai test riguardanti iPhone 12, che però dovrebbe vedere la luce solo in autunno. Questa decisione rientra nella scelta annunciata da Apple lo scorso mese, in cui parlava di "limitazioni ai viaggi dei dipendenti in Cina".

Il DigiTimes, citando alcune fonti industriali, riferisce che è improbabile che gli iPhone 12 entrino in produzione a giugno. Tuttavia, dal momento che l'epidemia è in rapida evoluzione, la situazione potrebbe cambiare.

Il giornale però afferma che è difficile che tali ritardi influenzino i piani di Apple di annunciare i nuovi dispositivi a settembre. Più probabile ipotizzare una disponibilità iniziale molto limitata.