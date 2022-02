Ombra di nuvola cosmica gassosa ci ha rivelato temperatura dell'Universo primordiale

L’Universo è ricco di segreti e meraviglie ancora da scoprire, come questo raro buco nero di classe intermedia. I veri dubbi restano però legati all’Universo primordiale. Grazie a una nuova scoperta, ovvero l’ombra proiettata da una nuvola di gas di acqua fredda, abbiamo maggiori indicazioni sulla possibile temperatura nella sua fase più giovane.

Utilizzando il telescopio NOEMA (Northern Extended Millimeter Array) in Francia, gli astronomi hanno osservato la lontanissima galassia HFLS3, la cui luce proveniente da tale luogo viene vista da noi come se fosse trascorso meno di un miliardo di anni dall'esistenza dell'Universo.

Tra noi e la galassia, i ricercatori hanno scoperto una grande nuvola di vapore acqueo a circa 13,8 miliardi di anni luce dalla Terra, più fredda rispetto alla radiazione cosmica di fondo (CMBR): analizzando la differenza tra di temperatura tra il gas e quella della radiazione cosmica, è stato possibile ottenere maggiori dati sulla temperatura dell'Universo nella sua fase più giovane, appena 880 milioni di anni dopo il Big Bang.

Nello specifico, gli esperti hanno calcolato una CMBR compresa tra -256,8 a -243 °C, ovvero 16,4 e 30,2 Kelvin, nel periodo di tempo rappresentato da HFLS3. Ciò andrebbe a confermare il modello del Big Bang, a darci prove del raffreddamento e della presenza primordiale di caratteristiche specifiche dell’Universo oggi inesistenti. L'astronomo Axel Weiss del Max Planck Institute per la Radioastronomia (MPIfR) in Germania ha affermato: “Questa importante pietra miliare non solo conferma la tendenza al raffreddamento prevista per un'epoca molto precedente rispetto a quanto sia stato possibile misurare in precedenza, ma potrebbe anche avere implicazioni dirette sulla natura dell'elusiva energia oscura”.

