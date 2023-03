L'ombra che vedi quando chiudi gli occhi non è un nero perfetto, ecco come si chiama

Provateci per un secondo: quando chiudete gli occhi cosa vedete? Ovviamente nulla, lo sappiamo! Però, quello che potete osservare non è un nero perfetto e, anzi, viene chiamato "eigengrau", un termine generalmente non utilizzato negli articoli scientifici, ma che ci indica come facciano i nostri occhi a percepire il mondo che ci circonda.

"Eigengrau" è una parola tedesca che si può tradurre come "grigio intrinseco". La parola è stata osservata per la prima volta nel XIX secolo ed è spesso attribuita al filosofo e fisico Gustav Fechner (1801-1887), che ha trascorso la sua vita ad esaminare i segreti della sensazione e della percezione.

Da questi suoi esperimenti, il filosofo ha notato che le persone percepivano alcuni "accenni di grigio" anche quando erano soggette all'oscurità totale dopo aver chiuso gli occhi. Ed è proprio così che è nata la parola. Non si tratta di un termine scientifico e gli scienziati preferiscono optare per dei termini ad hoc.

Come mai vediamo questa sorta di grigio? La risposta è da ricercare in due cellule fotorecettrici che si trovano nella retina dell'occhio: i bastoncini e i coni. I coni ci forniscono la visione dei colori, mentre i bastoncelli sono molto più sensibili alla luce (e no, gli "occhi rossi" nelle foto non c'entra nulla con queste due cellule).

Anche quando chiudiamo gli occhi e questi vengono colpiti da stimoli visivi minimi, i nostri bastoncelli fotorecettori non si spengono del tutto; la rodopsina (proteina che ci fa percepire la luce) dei bastoncelli può continuare ad attivarsi, inviando segnali al cervello che vengono percepiti come un leggero barlume di luce.

Questa è l'Eigengrau.