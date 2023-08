L'ombrellone protegge davvero la pelle dalle scottature? Ecco la risposta

Dopo una rinfrescante nuotata, sei sotto l'ombrellone che ti rilassi mentre leggi qualche lettura scientifica o guardi le ultime novità sui social. Stai talmente bene che eviti di applicare la crema solare, poiché credi che l'ombrellone basti per proteggere la tua pelle.

Recentemente è stata condotta una ricerca scientifica per capire come proteggerci al meglio quando siamo al mare o in piscina e quale, tra la crema solare e l'ombrellone, sia la giusta soluzione per proteggere la nostra pelle dai raggi solari. I risultati sono stati piuttosto chiari e soddisfacenti.

Infatti, si è scoperto che l'ombrellone sotto cui ci ripariamo dai roventi e dannosi raggi UV non protegge abbastanza la nostra pelle esposta, poiché questi tendono a riflettersi sulla sabbia, sull'acqua o su altre superfici che permettono loro di raggiungere comunque la nostra pelle.

Dunque, se pensi che passare un'intera giornata coperto dall'ombra del tuo ombrellone sia la scelta giusta per evitare le scottature e la sensazione di bruciore non appena arrivi a casa, beh, ti sbagli di grosso. Applicare un'ottima crema solare è utile affinché la tua pelle venga protetta in maniera adeguata.

Alcuni la dimenticano, altri la evitano poiché pensano che la protezione solare non permetta loro di abbronzarsi, ma è importante pensare a rivolgere attenzioni alla nostra pelle, poiché i raggi UV possono avere effetti devastanti su di essa. Invecchiamento precoce o tumori, infatti, non ammettono errori o dimenticanze.

L'ombrellone, tuttavia, è ottimo solo per rinfrescarsi e per non stare esposti ai raggi diretti del sole ma è importante ricordare che questo non basta. Se hai deciso di passare la tua giornata coccolato dal venticello, dalle onde del mare e dall'ombra, ricorda sempre di applicare la crema solare così da fare un prezioso regalo alla tua pelle ed evitare scottature tali da levarti il sonno e, nei casi più gravi, di metterti a rischio.