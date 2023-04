Omega-3 per prevenire la cecità? Una nuova forma apre le porte alla speranza

Per la prima volta, in un documento pubblicato sull'American Society for Biochemistry and Molecular Biology, un team di ricercatori ha sviluppato una forma dell'acido docosaesaenoico (DHA), della famiglia omega-3, in grado di attraversare la retina per scongiurare il declino visivo correlato al morbo di Alzheimer, al diabete ed altre patologie.

Il DHA infatti, che possiamo facilmente reperire nei prodotti naturali o nelle capsule di olio di pesce ed in altri integratori, lo troviamo spesso in una forma chiamata triacilglicerolo (o TAG-DHA). E, sebbene abbia benefici in molte parti del corpo, questa sua particolare forma non raggiunge gli occhi perché non può viaggiare dal flusso sanguigno alla retina.

Per risolvere questo problema, i ricercatori hanno quindi creato una nuova forma lisofosfolipidica di DHA, detta appunto LPC-DHA. Negli studi sui topi, i dati hanno rivelato un aumento di DHA nella retina, riducendo di fatto i problemi visivi associati ai processi degenerativi simili all'Alzheimer.

Il Prof. Sugasini Dhavamani, del Dipartimento di Medicina dell'Università dell'Illinois a Chicago, che presenterà la ricerca al Discover BMB (l'incontro annuale dell'American Society for Biochemistry and Molecular Biology), ha affermato: "L'LPC-DHA è enormemente superiore al normale TAG-DHA nell'arricchire la concentrazione di DHA nella retina dell'occhio".

"Potrebbe essere potenzialmente utile per varie retinopatie nei pazienti. Questo nostro studio fornisce infatti un nuovo approccio terapeutico per la prevenzione o la mitigazione della disfunzione retinica associata al morbo di Alzheimer, al diabete e forse anche ad altre patologie", ha aggiunto.

D'altronde il DHA è una componente essenziale per la nostra vista. Negli occhi sani, infatti, è concentrato nella retina, dove aiuta a mantenere sani e funzionali i nostri fotorecettori (le cellule che convertono la luce in segnali che vengono poi inviati al cervello).

La carenza di questo acido grasso semiessenziale nella retina è associata dunque alla perdita della vista. Le persone con malattia di Alzheimer, così come quelle con diabete, retinite pigmentosa, degenerazione maculare legata all'età e disturbi perossisomiali, hanno spesso livelli anormalmente bassi di DHA retinico e, di conseguenza, presentano comunemente disabilità visive.

"Fino ad ora non è mai stato possibile un aumento di concentrazione di DHA retinico a dosi clinicamente rilevanti, a causa della specificità della barriera emato-retinica che non ne permetteva il passaggio dopo l'assorbimento a livello intestinale. Il nostro nuovo studio, invece, utilizza un approccio del tutto innovativo impiegando l'LPC-DHA, che supera facilmente sia le barriere intestinali che quelle emato-retiniche, migliorando la funzione della retina", ha spiegato il Prof. Dhavamani.

Dopo 6 mesi di test, i dati di ricerca hanno dimostrato come, nei topi a cui era stato somministrato LPC-DHA, vi era stato un miglioramento del 96% nel contenuto di DHA retinico, nonché struttura e funzionalità preservate. Al contrario, gli integratori tradizionali di TAG-DHA non hanno avuto alcun effetto sui livelli o sulla funzione del DHA retinico.

Questi importanti risultati suggeriscono quindi che gli integratori a base di LPC-DHA potrebbero aiutare a prevenire il declino della funzione visiva correlato all'Alzheimer. Inoltre, secondo i ricercatori, un tale approccio potrebbe essere utile anche per altri disturbi in cui sono coinvolti la carenza di DHA e la compromissione del visus.

