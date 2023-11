Omegle chiude con una bara: la fine delle storiche videochiamate anonime

Per anni (14 per la precisione) Omegle è stato un servizio ampiamente noto in ambito social, utilizzato soprattutto per avviare videochiamate anonime con sconosciuti e vedere cosa succede. Per intenderci, basta cercare Omegle su YouTube per vedere miriadi di contenuti associati alla piattaforma. Tuttavia, adesso il sito Web mostra una bara.

Il motivo, come indicato anche da The Verge, nonché come spiegato direttamente mediante il portale ufficiale di Omegle, risiede nel fatto che il popolare servizio, che per anni ha consentito a sconosciuti di "incontrarsi online" (perlomeno in chat o in videochiamata), è in fase di chiusura per via del contesto venutosi a creare.

Per quanto si faccia riferimento a un servizio con "solamente" 14 anni alle spalle, il mondo digitale è cambiato in modo importante nel corso di questo lasso di tempo e purtroppo anche i cybercriminali hanno trovato nuovi metodi per mettere in atto operazioni malevole. A tal proposito, Omegle ha ammesso che mediante la sua piattaforma sono stati commessi "crimini atroci".

L'uso improprio della piattaforma, in un contesto in cui le norme per la sicurezza online diventano giustamente sempre più rigide, è insomma il motivo per cui si è arrivati alla chiusura del servizio. Il fondatore di Omegle, Leif K Brooks, ha spiegato che il progetto "non è più sostenibile, né finanziariamente né psicologicamente", indicando che gli sforzi messi in atto per impedire l'abuso della funzione di videochiamate anonime stavano diventando pesanti su più fronti. Ecco, dunque, che Omegle non risulta più utilizzabile già da ora.