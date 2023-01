OMEN Gaming HUB: HP lancia il suo 'gog' con GeForce NOW integrato

Mentre NVIDIA lancia il tier RTX 4080 per GeForce NOW, il servizio di cloud gaming del team verde non è più solo un oggetto misterioso e i produttori iniziano a comprenderlo. Prima nella lista HP, che ha appena lanciato il suo OMEN Gaming Hub.

Nella moltitudine di launcher a disposizione, si aggiunge un nuovo competitor pronto per a impensierire i più cercando di mettere sul piatto più ordine e comodità.

In particolare, tutti i PC HP verranno d'ora in poi commercializzati con all'interno il nuovo hub OMEN, offrendo una moltitudine di servizi, inclusa l'ottimizzazione delle prestazioni e la gestione dell'illuminazione RGB.

La particolarità di quella che a prima vista potrebbe sembrare solo una suite di gestione del PC è proprio nella sua integrazione dei titoli in nostro possesso da Steam, Epic e altri servizi. Inoltre, è presente l'integrazione diretta di GeForce NOW, rendendo ancora più immediata la possibilità di riprodurre i propri giochi preferiti, direttamente da un solo posto e senza dover fare la spola tra un client e l'altro.

Non è ancora chiaro come verrà strutturata la chat e la gestione degli amici online, se tramite servizio proprietario oppure poggiandosi direttamente sulle piattaforme collegate.

A livello puramente "filosofico", questa opzione potrebbe essere assimilata a quanto proposto da Microsoft con il suo client Xbox, da cui è possibile scaricare oppure riprodurre direttamente in cloud i titoli presenti sul Game Pass: la differenza sta nella possibilità di poter sincronizzare, appunto, anche piattaforme esterne.