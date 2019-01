OMEN Obelisk Desktop e OMEN 15 con display da 240Hz ufficiali al CES 2019

Oltre all'annuncio di HP OMEN X Emperium, la società californiana ha deciso di sfruttare l'edizione 2019 del CES di Las Vegas per svelare ufficialmente anche altri due prodotti della sua nuova gamma dedicata al gaming: OMEN Obelisk Desktop e OMEN 15.

HP OMEN Obelisk Desktop è un PC fisso montante fino a un processore Intel Core i9-9900K di nona generazione, una scheda video fino a NVIDIA RTX 2080 Ti, fino a 64GB di RAM HyperX DDR4-2666, un sistema di raffreddamento a liquido, due slot per SSD in RAID 0 e un Platinum PSU fino a 750W. Non manca di certo l'illuminazione RGB e il design del case consente di guardare all'interno. Presenti anche nuove funzionalità legate all'overclock e i vari software proprietari di OMEN. Il PC fisso sarà in vendita da marzo a un prezzo di partenza di 2249 dollari (circa 1965 euro al cambio attuale).

HP OMEN 15 si rinnova con l'edizione 2019, montando un nuovo display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e refresh rate 60 Hz (da febbraio) o 240 Hz (da luglio). Si tratta del primo notebook da gaming ad avere una frequenza di aggiornamento così elevata. Sotto la scocca, troviamo un processore Intel Core i7-8750H, una GPU NVIDIA RTX di ultima generazione, fino a 32GB di RAM DDR4-2667 e un hard disk da 1TB + un SSD da 128GB. I prezzi partono da 1370 dollari (circa 1200 euro al cambio attuale), ma non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda l'Europa.