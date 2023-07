Gli omicidi di Hinterkaifeck, il crimine irrisolto più famoso della Germania

Al di fuori Gröbern, , vi era l’azienda agricola di Hinterkaifeck, la quale faceva da dimora a Viktoria Gabriel, 35 anni, ai suoi figli (Cäzilia di 7 anni e Josef di 2 anni) e ai suoi anziani genitori (Andreas e Cäzilia Gruber). Un dì del fatidico 1922, la famiglia e la cameriera di casa sparirono dalla faccia della Terra.a Baviera (Germania)

I sospetti da parte dei vicini iniziarono a nascere quando Cäzilia jr. stava collezionando troppe assenze a scuola, i parrocchiani non avevano notizie di nessun membro della famiglia (pare che i Gruber frequentassero regolarmente la chiesa locale) e la loro casella postale stava continuando ad accumulare le corrispondenze.

Solo il 4 aprile di quell’anno, un gruppo di ricerca guidato da Lorenz Schlittenbauer trovò quattro corpi malmenati nel fienile e i cadaveri di Josef e della cameriera Maria Baumgartner in casa. Nonostante decine di sospettati arrestati, l’omicidio di Hinterkaifeck è rimasto irrisolto per oltre un secolo.

Certo, in questo mondo si sentono atrocità di ogni tipo tutti giorni, ma perché questo crimine è così famoso? Ebbene, dalle autopsie si è compreso che l’assassino sia rimasto in casa per diverso tempo, dopo aver tolto la vita in maniera brutale alla famiglia Gruber: durante i giorni passati tra gli omicidi e la scoperta, gli animali della fattoria furono curati, probabilmente dal colpevole.

La polizia ha messo sotto torchio i clochard della zona, ma questo accanimento fu presto sedato, in quanto nell’abitazione sono state trovate ingenti somme di denaro. Oltre al fieno e ai corpi delle vittime, pare che null’altro in quella casa sia stato manomesso.

Gli unici indizi sono delle impronte di piedi provenienti dalla foresta e dalla scomparsa di un mazzo di chiavi della famiglia poco prima dell’omicidio, contribuendo al profilo di uno spietato intruso.

Per risolvere il caso di Hinterkaifeck sono state coinvolte anche delle chiaroveggenti, per esaminare le teste decapitate delle vittime. Nel ’23, la fattoria fu demolita e la famiglia sepolta senza le teste a Waidhofen.

Nel 2007, la Scuola di Polizia di Fürstenfeldbruck ha riaperto il caso e avanzato la teoria del colpevole più plausibile; ma, per rispetto ai parenti sopravvissuti, la ricostruzione più moderna rimane un segreto.