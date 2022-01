Omicron non ferma il MWC 2022: la fiera si terrà in presenza a Barcellona

Sono passati pochi di giorni da quando gli organizzatori dell'E3 hanno annunciato che l'E3 2022 si terrà solo online per i pericoli legati alla diffusione della variante Omicron, e la paura è che molti eventi siano destinati a seguire la stessa falsariga.

La stessa sorte però non toccherà al Mobile World Congress in programma dal 28 Febbraio al 3 Marzo 2022 a Barcellona. La GSMA Association, il consorzio che si occupa dell'organizzazione dell'evento, ha annunciato che la fiera si terrà in presenza come previsto e non solo online come avvenuto negli ultimi due anni.

In una dichiarazione rilasciata a Techradar, GSMA afferma che "l'organizzazione per il MWC è fluida viste le circostanze globali in continua evoluzione. Rispondiamo continuamente alle ultime informazioni disponibili da vari funzionari e adattiamo i piani di conseguenza. I nostri team sono impegnati a prepararsi per il MWC Barcelona in programma per la fine di febbraio e vi invitiamo a controllare il nostro sito web per tutte le informazioni di cui avete bisogno per pianificare un'esperienza sicura".

Anche il CES 2022 di Las Vegas si è tenuto di persona, ma molte aziende (tra cui Amazon, Google, OnePlus, Lenovo, Microsoft, NVIDIA ed Intel) hanno deciso di tenere i keynote solo in virtuale e non direttamente a Las Vegas. Vedremo cosa accadrà con il MWC.