OmniVision insegue Samsung: annunciato ufficialmente sensore da 200 megapixel!

A diversi mesi dall’annuncio del sensore Samsung ISOCELL HP1 da 0,64 μm e 200 megapixel, il produttore cinese OmniVision ha confermato ufficialmente di avere sviluppato un suo sensore da 200 megapixel con pixel da 0,56 μm, il quale verrà rilasciato per la prima volta su smartphone nel corso del secondo trimestre del 2022.

Stando al post pubblicato dalla stessa OmniVision in queste ore, il team di ricerca e sviluppo si è accertato in ogni minimo dettaglio del perfetto funzionamento di questo sensore, con un design che vedrà l’utilizzo del processo a 28 nm specifico per CMOS di TSMC per la realizzazione dei pixel da 0,56 μm. Questi, tra l’altro, utilizzeranno fotodiodi profondi e la tecnologia OmniVision PureCelPlus per ottenere prestazioni elevate.

Come già vediamo nelle generazioni attuali di smartphone, però, il sensore OmniVision da 200 megapixel troverà quasi sicuramente spazio solamente nei dispositivi mobili di fascia medio-alta, in quanto le opzioni ammiraglia faranno affidamento sulla tecnologia offerta da Samsung. Sarà comunque interessante vederla all’attivo sul campo, anche per semplice paragone con la controparte del produttore sudcoreano.

A quest’ultimo proposito, proprio nelle ultime giornate si è discusso ancora una volta del debutto del sensore Samsung ISOCELL HP1 su Motorola Frontier, smartphone top di gamma che dovrebbe puntare su specifiche mozzafiato come il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un display OLED a cascata.