L'omosessualità? È la normalità... almeno nei macachi

A seguito di un intenso ed estenuante studio di ben tre anni su una colonia di scimmie, un team di ricercatori ha dimostrato come la maggior parte dei macachi maschi abbia abitualmente comportamenti sessuali con altri maschi, arrivando addirittura ad avere più rapporti con scimmie dello stesso sesso che non di sesso opposto.

A quanto pare non soltanto le femmine di macaco diventano le alfa di un gruppo, ma addirittura l’intera specie si potrebbe quasi definire "progressista". Studiando i macachi rhesus che vivono sull'isola di Cayo Santiago, a Porto Rico, scopriamo le importanti conclusioni di un recente studio.

I ricercatori hanno infatti registrato ogni volta che i maschi si impegnavano in comportamenti sessuali, riportando se si trattasse di rapporti eterosessuali oppure omosessuali. Il comportamento è stato poi confrontato con i tassi di paternità per vedere se ci fossero degli svantaggi nello spendere tutta quell'energia in attività senza apparenti benefici riproduttivi.

Per farlo, il team ha studiato in totale 236 scimmie maschi delle 1.700 presenti sull'intera isola, analizzandone nel dettaglio anche l'albero genealogico registrato dal 1956, per determinare proprio le relazioni genetiche e il numero di figli generati da ciascun macaco. I risultati parlano chiaro.

"Abbiamo scoperto che la maggior parte dei maschi era dal punto di vista comportamentale bisessuale e che la variazione nell'attività dello stesso sesso era ereditabile", ha affermato il dott. Jackson Clive dell'Imperial College di Londra, principale autore dello studio.

"Ciò significa che il comportamento può avere una base evolutiva; ad esempio, abbiamo anche scoperto che i maschi che si accoppiavano tra loro avevano anche maggiori probabilità di sostenersi a vicenda nei conflitti", ha inoltre sottolineato lo stesso Clive.

Per quanto l’attività sessuale tra individui dello stesso sesso sia stata segnalata in centinaia di specie animali, queste osservazioni sono solitamente aneddotiche, fornendo dunque poche informazioni su quanto sia comune per le creature andare d'accordo con il proprio sesso. Come avvenuto per la masturbazione ufficialmente ritenuta utile dal punto di vista evolutivo, ora si iniziano ad avere i primi studi realmente scientifici in merito.