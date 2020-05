L'OMS ha registrato il maggior numero di nuovi casi di COVID-19 in un solo giorno

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato di aver registrato un nuovo numero record giornaliero di casi di COVID-19, mentre l'epidemia ha raggiunto i 5 milioni di infezioni totali. Martedì, infatti, ci sono stati 106.000 casi segnalati dall'OMS, il maggior numero in un giorno dall'inizio della pandemia.

Le nuove cifre arrivano dopo che gli stati di tutto il mondo hanno intensificato notevolmente i loro programmi di test. "Abbiamo ancora molta strada da fare in questa pandemia", afferma il capo dell'agenzia Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa virtuale. "Siamo molto preoccupati per il numero crescente di casi nei paesi a basso e medio reddito".

Più di 325.000 persone hanno perso la vita, secondo il conteggio dell'Agence France Presse. Martedì, il presidente Trump ha reso pubblica una lettera che ha inviato a Tedros, dicendo che se l'OMS non si fosse impegnato a "importanti miglioramenti" entro 30 giorni, avrebbe congelato in modo permanente i finanziamenti all'organizzazione e riconsiderato l'adesione agli Stati Uniti.

Attualmente, gli Stati Uniti contribuiscono maggiormente al bilancio dell'OMS e hanno già sospeso i finanziamenti, accusando l'organizzazione di una cattiva gestione e coprendo la diffusione del virus. Lo stesso Trump, ha affermato recentemente di assumere idrossiclorochina, un farmaco anti-malaria che i suoi stessi esperti del governo ritengono non sia adatto a combattere il nuovo coronavirus.