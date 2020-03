L'OMS lancia il chatbot ufficiale su WhatsApp per le informazioni sul Coronavirus

WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea di Facebook, è uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati al mondo. Per questo motivo, l'OMS ha deciso di lanciare un chatbot proprio su questa piattaforma, in modo che tutti possa accedere semplicemente alle informazioni verificate sul Coronavirus.

Come attivare il chatbot

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come scritto dalla stessa WhatsApp su Twitter, basta semplicemente scrivere "Hi" al numero +41 79 893 1892 per iniziare la conversazione con il chatbot. Per fare prima, potete collegarvi a questo indirizzo ufficiale, aprire WhatsApp e inviare il messaggio che verrà scritto automaticamente ("Hi"). Dopodiché, il sistema si avvierà e vi chiederà di inserire un numero per ottenere determinate informazioni.

Cosa si può fare con il chatbot WhatsApp dell'OMS

In particolare, le possibilità sono le seguenti (il chatbot è interamente in inglese).

Gli ultimi numeri legati al Coronavirus; Le indicazioni per proteggersi; Risposte alle domande più frequenti; Vengono sfatati un po' di miti legati al Coronavirus; Indicazioni per chi deve viaggiare; Le principali notizie; Il link per condividere il chatbot con altre persone; Informazioni su come donare.

Insomma, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha messo a disposizione uno strumento pratico e veloce per ottenere informazioni verificate. Per maggiori dettagli sul Coronavirus, vi invitiamo a consultare anche il sito ufficiale del Ministero della Salute e il portale della World Health Organization (in inglese).

Vi ricordiamo che recentemente WhatsApp ha lanciato anche un hub informativo sul Coronavirus.