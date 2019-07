L'OMS sulle sigarette elettroniche: 'Sono pericolose per la salute'

L'Organizzazione Mondiale della Sanità sferra l'attacco al mercato delle sigarette elettroniche. Nel rapporto globale sul fumo, l'OMS ha chiesto una regolamentazione per le e-cig, in quanto dannose per la salute nonostante non contengano catrame e gas tossici ed includano una quantità inferiore di nicotina rispetto alle sigarette normali.

A conferma di alcuni studi precedenti, l'Organizzazione della Sanità ha rafforzato le preoccupazioni espresse da vari governi, e nel rapporto sottolinea che "anche se il livello di rischio non è stato ancora stimato in modo definitivo, le 'e-cig' sono indubbiamente dannose e andrebbero quindi regolamentate".

Gli scienziati osservano anche che non sarebbero disponibili prove sufficienti per dimostrare che siano di aiuto per ridurre la dipendenza da nicotina. Infatti, l'OMS sostiene che molti di coloro che le utilizzano continuerebbe a fumare anche sigarette tradizionali, il tutto anche a causa della disinformazione delle compagnie che le producono.

L'Organizzazione ha sollecitato un aumento dei servizi per coloro che intendono smettere di fumare, che attualmente sarebbero accessibili solo dal 30% della popolazione mondiale. Secondo l'OMS, senza tali aiuti solo il 4% dei tentativi andrebbe a buon fine.

Non sono invece presenti indicazioni ad un recente studio secondo cui le sigarette elettroniche e la nicotina danneggerebbero le cellule staminali del cervello, che aveva fatto a lungo discutere anche su queste pagine.