Questa 'Onda' in Arizona è un capolavoro geologico di 190 milioni di anni

Si chiama semplicemente "The Wawe" (in italiano "L'onda") ed è una formazione rocciosa che ha richiesto la bellezza di 190 milioni di anni per essere creata. Si trova nell'area denominata Coyote Buttes North dell'altopiano del Colorado, e può essere trovata proprio lungo il confine tra Utah e Arizona.

L'onda è fatta di arenaria, una roccia sedimentaria che spesso presenta questo caratteristico effetto a strisce quando viene tagliata. Quest'ultima è creata dagli strati su strati di depositi che si sono compattati e cementati nel tempo. Si tratta di un materiale facilmente soggetto all'erosione dell'acqua e del vento per lunghi periodi di tempo.

I motivi vorticosi e a strisce che vediamo oggi sono stati prodotti dalla forza della natura - acqua e vento - che hanno scolpito quest'area circa 190 milioni di anni fa. Ai tempi, pensate, sul nostro mondo poteva essere trovata la Pangea e i dinosauri dominavano ogni anfratto del pianeta.

Tempo fa, tuttavia, questa zona era molto diversa da oggi: iniziata come un ammasso di dune di arenaria, ha iniziato ad essere scavata da corsi d'acqua che seguivano il percorso di minor resistenza. Pian piano, nel corso del tempo, i canali si allargarono e i corsi d'acqua si fecero più forti, fino a quando il prezioso liquido non scomparve del tutto.

Di conseguenza, gli avvallamenti vennero quasi esclusivamente erosi dal vento, scolpendo profondi avvallamenti che presentano un motivo a strisce grazie alla loro geologia sedimentaria stratificata. I colori degli strati di sedimenti sono prodotti dei diversi minerali come calcio, manganese e ossido di ferro, depositati qui nel corso dei millenni.

Quello che vediamo oggi è il risultato di un'operazione che si è svolta in un arco di milioni e milioni di anni, un po' come l'occhio del Sahara.