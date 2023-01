La Grande Onda di Hokusai diventa un quadro LEGO imperdibile

Il catalogo LEGO si espande in questo inizio 2023 con una lunga serie di set eccezionali nuovi di zecca, come abbiamo visto anche grazie alla Bugatti Bolide in formato LEGO Technic. Oltre alle supercar realizzabili con gli iconici mattoncini ci sono, però, anche autentiche opere d’arte: è arrivata la Grande Onda di Katsushika Hokusai!

Una delle xilografie più amate dell’artista giapponese, se non la più celebre opera da lui prodotta, assume finalmente connotati LEGO dopo anni di richieste da parte dei fan. Con l’espansione della linea LEGO Art vista negli ultimi anni era solo questione di tempo prima che il gigante di Billund agisse per offrire ai suoi fedeli clienti la Grande Onda.

La versione in mattoncini è composta da 1.810 pezzi che reinventano, tra “tela” e cornice, il lavoro di Hokusai come arte tridimensionale: beige, bianco e blu sono tutti riprodotti in LEGO con dei semplici pezzi a puntini, per un risultato eccezionale dalle dimensioni pari a 52 cm in altezza e 39 cm in larghezza.

Il prodotto hobbistico conta poi 6 basi per la tela, due ganci e una tessera decorativa con la firma di Hokusai, perfetto per gli amanti dell’arte. Inoltre, non manca un codice QR da scansionare per ascoltare una traccia audio espressamente concepita per questo straordinario pezzo di wall art giapponese.

Proprio come la xilografia reale, il “doppelgänger” LEGO presenta tre barche con un'onda torreggiante che sta per abbattersi su di loro, con base blu sormontata da dettagli bianchi. Non sarà certamente il pezzo originale, venduto da Christie’s a 1,6 milioni di dollari nel 2022, ma resta un’aggiunta imperdibile per arricchire gli spazi comuni della propria casa. A partire dal 1 gennaio è disponibile sul sito ufficiale e su Amazon a 99,99 euro.

