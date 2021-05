Questa onda radio captata da una galassia lontana ha sorpreso gli scienziati

Gli astronomi hanno scoperto solamente da recente i lampi radio veloci (FRB), dalla durata di pochi secondi e provenienti da galassie lontane. Queste esplosioni sono ancora avvolte nel mistero, ma il mese scorso un team internazionale di scienziati ha annunciato di aver battuto un record di osservazioni di un lampo radio veloce.

Si sta parlando di FRB 20180916B, che è stato osservato nella frequenza più bassa mai captato prima d'ora. Questo segnale basso, arriva dopo tre giorni dal segnale alto dello stesso oggetto; una scoperta che fornisce nuove intuizioni e importanti informazioni sull'origine enigmatica di questi lampi radio veloci.

FRB 20180916B si trova alla periferia di una galassia simile alla nostra galassia Via Lattea, a una distanza di circa 500 milioni di anni luce. Ovviamente il lampo si ripete nel tempo, esattamente ogni 16,3 giorni. La nuova ricerca ha anche scoperto che l'emissione dall'FRB arriva in tempi diversi, a seconda della frequenza.

Cosa produce questi segnali? Sono due le possibili teorie: il sistema potrebbe composto da due stelle di neutroni e, a ogni rotazione, un segnale viene inviato verso la nostra posizione o, poiché il polo magnetico dell'oggetto celeste sta cambiando direzione, gli FRB diventano osservabili dalla Terra solo per pochi giorni una volta ogni periodo di precessione quando l'emissione è puntata verso di noi.

Come mai arriva un altro segnale dopo tre giorni? Questa potrebbe essere una conseguenza dell'orientamento della stella di neutroni e del suo campo magnetico. "Se una sorgente FRB simile è orientata in modo diverso rispetto alla Terra, sarebbe possibile vedere le onde radio a frequenza più bassa prima delle onde radio a frequenza più alta in quel sistema", afferma l'autore principale dell'articolo Ziggy Pleunis, ricercatore post-dottorato presso la McGill University di Montreal.