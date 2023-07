Ondata di caldo: Caronte sta arretrando ma bisogna correre ai ripari

La forte ondata di caldo che ha colpito la nostra penisola già da diversi giorni sembra aver allentato la presa sulle regioni settentrionali mentre Al Sud la temperatura non accenna a scendere.

Questa settimana le temperature hanno raggiunto valori estremi: le minime di notte sono arrivate a 30°C in molte città italiane, mentre le massime hanno oltrepassato i 46 gradi in Sicilia e Sardegna. Colpa di Caronte, l'anticiclone sub sahariano che si è gonfiato verso Nord inghiottendo la nostra penisola.

Oggi finalmente Caronte sta arretrando dalle regioni settentrionali, dove si scateneranno forti temporali a causa dello sbalzo termico. L’arretrata dell’anticiclone continuerà nel weekend, dando un po’ di tregua alle regioni centrali già da domani, mentre al Sud il caldo continuerà a oltranza con nuovi picchi già dall’inizio della prossima settimana.

Secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, queste temperature hanno superato ogni possibile proiezione, anche quella più pessimistica. Lo scenario peggiore del Riscaldamento Globale si sta verificando in anticipo, perciò bisogna correre ai ripari riducendo l’uso dei condizionatori e limitando le aree cementificate tornando a boschi ed aree verdi. Anche in piena città, infatti, all’interno di un’area verde le temperature possono essere inferiori anche di 3-5°C rispetto al restante centro cittadino. Non si tratta solo di sudare di meno, più alberi possono salvare molte vite ogni estate.