Ondata di caldo colpisce l'Europa: in alcuni paesi temperature 16 gradi sopra la norma

La temperatura in Europa è aumentata in una maniera senza precedenti, lasciando lentamente spazio alla primavera (che dal momento in cui scriviamo arriverà ufficialmente tra 17 giorni). In alcuni paesi europei, la temperatura si alzata a livelli senza precedenti per il record del mese di febbraio.

In Svezia, ad esempio, a febbraio si sono raggiunti i 17 °C, la temperatura più alta mai registrata durante questo mese dell'anno. Ad aver raggiunto un nuovo record sono stati anche la Polonia, Lichtenstein, Croazia, Slovenia e Slovacchia. Di questi, è stata la Croazia a trovarsi di fronte le temperature più alte in assoluto: 26,4 °C.

In media, infatti, le temperature sembrano essere aumentate da 11 a 16,7 °C sopra il normale per questo periodo dell'anno. Il motivo di questo cambiamento anomalo sembra essere da ricercare nella "Corrente a getto" - un flusso d'aria canalizzato localizzato nell'atmosfera terrestre. Questa corrente ha canalizzato l'aria calda dei tropici in una regione e l'aria fredda artica in un'altra.

Dall'altra parte della medaglia, in Russia la temperatura sembra essersi abbassata di 13,9 °C al di sotto della media in alcune regioni. Secondo alcune ricerche precedenti, queste differenze di temperature nette diventeranno più comuni in futuro, all'aumentare del riscaldamento artico, che sta indebolendo il gradiente di temperatura tra i poli e i tropici, che normalmente mantiene la corrente a getto più tesa.

Questa ondata di caldo europea dovrebbe lentamente dissiparsi nel corso dei prossimi giorni.