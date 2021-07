L'ondata di caldo del Nord America sarebbe esistita senza cambiamenti climatici?

Vi abbiamo ampiamente raccontato dell'ondata di caldo che ha colpito il Nord America alla fine del mese di giugno. Eventi così estremi, se non ci fossero stati i cambiamenti climatici, potrebbero capitare? No, perché secondo un gran numero di esperti scienziati del clima sarebbe "praticamente impossibile".

Il riscaldamento globale, causato dalle emissioni di gas serra, ha aumentato le probabilità che si verifichi un'ondata di caldo di 150 volte. Nel villaggio di Lytton, che successivamente è stato in gran parte distrutto da un incendio, la temperatura è arrivata fino a 50 °C.

Studiando la documentazione del passato, gli esperti hanno scoperto che osservazioni del genere sono così estreme che si trovano molto al di fuori della gamma di temperature osservate storicamente. Con il clima odierno, però, si stima che l'evento potesse verificarsi una volta ogni mille anni. Se il pianeta dovesse riscaldarsi di 2 °C, invece, ondate di calore come queste si verificherebbero ogni cinque-dieci anni.

"Tutti sono davvero preoccupati per le implicazioni di questi eventi perché è qualcosa che nessuno ha mai visto arrivare e che nessuno pensava fosse possibile", ha dichiarato Geert Jan van Oldenborgh del Royal Netherlands Meteorological Institute. "Riteniamo di non capire le ondate di calore così bene come pensavamo".

Secondo lo scienziato, inoltre, tali temperature sono possibili anche in altre località ad alta latitudine come il nord Europa, il resto degli Stati Uniti, la Cina e Giappone. Insomma, se il mondo continua a riscaldarsi in questo modo, eventi del genere saranno sempre più comuni... e questa non è per niente una buona notizia.