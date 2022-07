Ondata di caldo record: Dati allarmanti registrati dallo spazio

Alcuni scienziati dell'Università di Leicester, membri del National Center for Earth Observation (NCEO), con sede allo Space Park della città, hanno mappato le estreme temperature della superficie terrestre, che in alcuni casi hanno superato anche i 52°C, attraverso l'utilizzo di una coppia di satelliti Sentinel-3 in orbita sopra la Terra.

La loro mappa ha registrato la temperatura della superficie terrestre intorno alle 10:20 di lunedì mattina, attraverso il Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR), un radiometro di temperatura a scansione, presente su entrambi i satelliti, e direttamente gestiti dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

C'è da ricordare che la temperatura di superficie è una misura separata da quella dell'aria ambientale, ma le due sono comunque fondamentalmente collegate. Infatti, il calore che si solleva dal terreno influenza ed è influenzato dai modelli meteorologici e climatici del nostro pianeta.

Il Dr. Darren Gent, capo dell'NCEO e ricercatore per la temperatura della superficie terrestre, ha affermato: "Le osservazioni spaziali della temperatura della superficie della terra offrono una conoscenza senza precedenti della struttura spaziale di queste ondate di caldo e di quanto sono vaste."

I dati hanno mostrato le temperature più calde della superficie terrestre concentrate intorno a Londra ed altre grandi città inglesi ed europee. Queste pericolose "isole di calore" urbane si verificano perché la maggiore concentrazione di cemento, edifici ed altri materiali densi assorbono e trattengono le alte temperature ad una velocità maggiore rispetto alla copertura naturale del suolo.

Sono anni che i ricercatori hanno dimostrato scientificamente come anche un solo albero possa fare la differenza per raffreddare una città. Vi è una necessità impellente di creare molte più aree verdi nelle grandi città, invece delle solite gettate di cemento per creare profitto con nuovi nuclei abitativi.

Nel frattempo, l'NCEO continua senza sosta ad elaborare ed analizzare grandi quantità di dati generati dai satelliti, nonché da aeromobili e strumentazioni a terra, così da monitorare e comprendere al meglio i cambiamenti globali e regionali e le loro conseguenze.

Purtroppo questo caldo estremo sta creando davvero molti problemi, alla popolazione ed alle infrastrutture. Proprio di oggi, ad esempio, è la notizia della chiusura di una base aerea per lo scioglimento dell'asfalto della pista, a dimostrazione di quando sia diventata pericolosa l'ondata di calore in Inghilterra.

Voi come state cercando di contrastare questa estrema calura?