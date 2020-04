Ondata invernale di coronavirus potrebbe colpire USA più duramente di adesso

In un'intervista con il Washington Post, Robert Redfield, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che un altro focolaio di coronavirus in inverno potrebbe essere più disastroso di quello avvenuto di recente, anche se le opzioni di trattamento andranno a migliorare.

"C'è la possibilità che l'assalto del virus alla nostra nazione il prossimo inverno sarà effettivamente ancora più difficile di quello che stiamo attraversando", continua l'uomo. I sistemi ospedalieri nei principali punti caldi come New York City sono sopraffatti dai pazienti e, in molti casi, mancano delle attrezzature mediche necessarie come i ventilatori e i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari.

Redfield ha affermato che uno scoppio invernale di COVID-19 sarebbe particolarmente catastrofico per gli ospedali e i sistemi medici se sovrapposto alla normale stagione influenzale invernale e ai tassi più alti di altre malattie che sono frequenti in questi mesi, tra cui polmonite e bronchite. Mentre alcuni studi clinici per i trattamenti con coronavirus mostrano segni incoraggianti, gli Stati Uniti hanno ancora probabilmente 12-18 mesi di distanza dallo sviluppo di un vaccino.

"Una delle cose critiche è stata chiaramente l'aggressivo distanziamento sociale che abbiamo fatto", continua Redfield. "Penso che stiamo vedendo le conseguenze di ciò quando vediamo che il nostro tasso di mortalità è davvero molto più basso di quello che sarebbe stato previsto, e dimostra davvero che la mitigazione funziona". Gli Stati Uniti, così come tutti i paesi del mondo, dovranno trovare dei metodi per arginare la futura diffusione del virus in attesa del vaccino.