Quando saprai come raffreddare il corpo quando fa caldo rimarrai di stucco

Il caldo a cui siamo sottoposti è estenuante, ha effetti devastanti sulla nostra psiche e non ci permette di svolgere in maniera ottimale le varie attività giornaliere. La scienza, dunque, spiega come raffreddare il corpo durante queste continue ondate di calore.

Oltre a mantenere sempre un alto livello di idratazione bevendo molta acqua, ci sono altre semplici tecniche supportate dalla scienza e utili a gestire al meglio la situazione.

Assicurati di raffreddare prima le mani. Quando ci troviamo ad affrontare ondate di calore, la prima cosa che facciamo è raffreddare il viso. Questo però, non abbasserà la temperatura corporea poiché quando quella interna aumenta, il corpo tende a spingere il sangue verso le estremità. Dunque, è consigliato immergere le mani in acqua fredda per 15-20 minuti.

Non fare docce fredde. Sebbene verrebbe spontaneo aprire il rubinetto dell'acqua fredda sotto la doccia, il benessere percepito sarà solo temporaneo. Sì, sappiamo che è incredibile. L'acqua tiepida, in questo caso, risulta essere molto più utile in quanto andrà a regolare la differenza di temperatura tra il corpo e l'acqua. Facendo questo sentirai meno caldo anche dopo la doccia.

Bevi bevande calde. Sappiamo che in questo momento non crederai ai tuoi occhi, eppure le bevande calde sono capaci di raffreddare più velocemente il corpo. Queste, provocando la sudorazione, faranno sì che il corpo regolarizzi la temperatura interna facendoti percepire meno il calore. Dunque, durante la giornata bevande calde e tiepide sembrano essere la soluzione ideale.

Fai prendere aria al tuo corpo. Se utilizzi un ventilatore non puntarlo solo sul viso ma su un area più vasta del tuo corpo. Inoltre è consigliabile aprire tutte le finestre, così da percepire un maggiore flusso di aria. Inoltre, minimizza l'uso del climatizzatore; questo, purtroppo, alimenta la crisi climatica e contribuirà a rendere il nostro pianeta pericoloso.